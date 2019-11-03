Джокович выиграл турнир в Париже

Новости спорта:Новак Джокович сумел взять Мастерс в Париже.

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл турнир серии Мастерс в Париже. В финальном матче серб в двух сетах обыграл Дениса Шаповалова из Канады.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Шаповалов (Канада) 2:0 (6:3, 6:4)

Встреча продолжалась 1 час и 8 минут. В первом сете Новак сделал один брейк и победил — 6:3. Во второй партии Шаповалов также отдал Джоковичу один гейм на своей подаче и уступил — 4:6.

Для Джоковича это пятый титул в нынешнем сезоне. Ранее Новак выиграл Australian Open, Уимблдон, Мастерс в Мадриде и турнир в Токио.

Шаповалов впервые сыграл в финале на турнирах серии Мастерс. В нынешнем году канадец выиграл один титул ATP, победив на турнире в Стокгольме. Напомним, что в полуфинале Денис без борьбы прошел Рафаэля Надаля, который снялся с турнира из-за травмы.