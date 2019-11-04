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Надаль может пропустить Итоговый турнир ATP

Надаль может пропустить Итоговый турнир ATP
14:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:У первой ракетки мира снова проблемы со здоровьем.

На прошлой неделе Рафаэль Надаль на Мастерсе в Париже перед полуфиналом против Дениса Шаповалова на тренировке получил травму мышц живота и снялся с турнира.

Испанский журналист Рави Убха, ссылаясь на слова менеджера Надаля, сообщает, что сегодня теннисист на Мальорке пройдет МРТ и проконсультируется с врачом Анхелем Руизом Которро. От результатов этой встречи зависит, сыграет ли Надаль на Итоговом турнире в Лондоне.

Ожидается, что решение об участии в АТР Finals Надаль примет до вторника. В этот день состоится жеребьевка группового этапа.

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Если Надаль не сможет сыграть в Лондоне, то его заменит Роберто Баутиста-Агут, который в Чемпионской гонке АТР занял девятое место с 10-очковым преимуществом над Гаэлем Монфисом.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир ATP.
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