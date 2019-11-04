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Ястремская поблагодарила "любимых хэйтеров"

Ястремская поблагодарила "любимых хэйтеров"
15:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинка поделилась эмоциями от прошедшего сезона, по ходу которого выиграла два титула.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги завершившегося сезона. По ее словам, он выдался непростым, но полным достижений.

«Вот и закончился сезон 2019! Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений. Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шел вместе со мной в этом году, всех, кто был рядом и на расстоянии: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров», — написала Ястремская в инстаграме.

«Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня. Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона!»

По ходу уже завершившегося сезона вторая ракетка Украины многократно улучшала личный показатель в рейтинге WTA, а завершила сезон на рекордном 22-м месте.

В мае Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге, где в финале украинка одолела француженку Каролин Гарсия. До этого она также завоевала чемпионский титул в Хуахине.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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