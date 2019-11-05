Новости спорта:Новак Джокович и Роджер Федерер попали в одну группу.

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 до 17 ноября в Лондоне. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.

Сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер попали в одну группу, в которую также вошли Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).

Соперниками испанца Рафаэля Надаля на групповом этапе будут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).

Группа Андре Агасси

Рафаэль Надаль (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Александр Зверев (Германия)

Группа Бьорна Борга:

Новак Джокович (Сербия)

Роджер Федерер (Швейцария)

Доминик Тим (Австрия)

Маттео Берреттини (Италия)

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