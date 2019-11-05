Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который пройдет с 10 до 17 ноября в Лондоне. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.
Сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер попали в одну группу, в которую также вошли Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).
Соперниками испанца Рафаэля Надаля на групповом этапе будут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).
Группа Андре Агасси
Рафаэль Надаль (Испания)
Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция)
Александр Зверев (Германия)
Группа Бьорна Борга:
Новак Джокович (Сербия)
Роджер Федерер (Швейцария)
Доминик Тим (Австрия)
Маттео Берреттини (Италия)
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