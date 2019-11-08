Свитолина дебютирует на престижном турнире в Мексике

Новости спорта:Лучшая теннисистка Украины примет участие в турнире Abierto GNP Seguros.

GNP Seguros, который состоится в Мексике в период с 2 по 8 марта.

Отметим, что за свою карьеру Свитолина еще ни разу не выступала на турнире в Мексике. Кроме того, свое участие в соревнованиях подтвердила и белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

CONFIRMADA para el #AbiertoGNPSeguros2020: @ElinaSvitolina /// Tenista ucraniana de 25 años, número 6 del mundo con 13 títulos WTA en singles. pic.twitter.com/mvWkuGY6VM — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP) 7 ноября 2019 г.

Напомним, в течение сезона 2019 Элина Свитолина не выиграла ни одного турнира. Более того, украинка вышла в финал лишь на Итоговом турнире, где уступила Эшли Барти.

В Шэньчжэне она заработала рекордные для себя 2,4 миллиона долларов. Всего в завершившемся сезоне WTA украинка заработала 6,126 миллионов долларов призовых, что стало пятым показателем среди всех спортсменок.