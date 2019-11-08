Надаль дал новую информацию о своем здоровье перед Итоговым турниром

Новости спорта:Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свое участие в Итоговом турнире.

Совсем скоро в Лондоне стартует Итоговый турнир АТР - турнир лучших восьми теннисистов мира.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль на дня х получил травму мышц живота и снялся с турнира в Париже. Сейчас он находится в Лондоне и готовится к турниру.

"Вчера я постепенно стал подавать. Сейчас моя главная цель — быть готовым к понедельнику. Я следую рекомендациям врача", - написал Рафа.

Если Надаль не сможет сыграть в Лондоне, то его заменит Роберто Баутиста-Агут, который в Чемпионской гонке АТР занял девятое место с 10-очковым преимуществом над Гаэлем Монфисом.

Группа Андре Агасси: Рафаэль Надаль (Испания, 1-я ракетка мира), Даниил Медведев (Россия, 4), Стефанос Циципас (Греция, 6), Александр Зверев (Германия, 7).

Группа Бьорна Борга: Новак Джокович (Сербия, 2), Роджер Федерер (Швейцария, 3), Доминик Тим (Австрия, 5), Маттео Берреттини (Италия, 8).

Итоговый турнир ATP продлится 10-17 ноября. Действующий победитель соревнований - немец Александр Зверев.