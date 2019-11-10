Украинская теннисистка пробилась в финал турнира в Лас-Вегасе

Новости спорта:Ангелина Калинина пробилась в финал турнир в Лас-Вегасе.

Украинка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира Международной федерации тенниса (ITF) Henderson Tennis Open в Лас-Вегасе (США) с призовым фондом $60 тыс.

В полуфинале соревнований в штате Невада 22-летняя Калинина из Новой Каховки (№181 мирового рейтинга) уверенно победила Кэтрин Себов из Канады (№256) - 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В своем третьем в сезоне финале на турнирах ITF Калинина встретится с победительницей противостояния между посеянной под 3-м номером 19-летней украинкой Катариной Завацкой из Луцка (№110) и японкой Майо Хиби (№214).

Турнир в Лас-Вегасе завершится 10 ноября.