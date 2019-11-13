Гроза авторитетов: Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира

Новости спорта:Австрийский теннисист Доминик Тим в трех сетах обыграл Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP и пробился в полуфинал турнира.

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл австрийцу Доминику Тиму во втором туре группового этапа Итогового турнира-2019.

Встреча продолжалась 2 часа и 50 минут. Судьба первого сета решилась на тай-брейке, на котором сильнее был Новак – 7:5. Во второй партии Тим сделал один брейк и победил 6:3. В третьем сете австриец вновь был сильнее, выиграв на тай-брейке 7:5.

В первом туре Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини (6:2, 6:1), а Тим победил швейцарца Роджера Федерера (7:5, 7:5). Таким образом, австриец уже гарантировал себе выход в полуфинал турнира.

В третьем туре 14 ноября Джокович сыграет против Федерера, Тим встретится с Берреттини.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Новак Джокович (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) 1:2 (7:6 (5), 3:6, 6:7 (5))