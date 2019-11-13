Легендарный теннисист Бердых объявил о завершении карьеры

Новости спорта:Томаш Бердых попрощается на этой неделе в Лондоне.

Официально с теннисом Томаш Бердых попрощается на этой неделе в Лондоне, где в рамках Итогового турнира в его честь будет организована прощальная церемония.

Главной причиной завершения карьеры Бердыха стали хронические проблемы теннисиста со спиной. Из-за травмы чех за последние два года выиграл 24 матча и только на одном турнире дошел до финала.

"Я не могу подавать, не могу наклоняться, если так происходит, то на корте ты просто выглядишь глупо. Я просто не могу нормально двигаться по площадке", - говорит Бердых.

После завершения карьеры Бердых планирует жить в Нью-Йорке, где его жена Эстер строит свою модельную карьеру.

Томаш Бердых является чемпионом 13 титулов АТР и двукратным обладателем Кубка Дэвиса. В 2010-м году чех в финале Уимблдона проиграл Рафаэлю Надалю