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Циципас: Хочу такую же армию болельщиков, как у Федерера

Циципас: Хочу такую же армию болельщиков, как у Федерера
22:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Грек Циципас надеется, что у него появится своя армия болельщиков, как у Федерера.

Греческий теннисист Стефанос Циципас выразил надежду, что однажды у него появится такая же армия болельщиков, как у швейцарца Роджера Федерера.

«Надеюсь, зрителям нравится моя игра. Думаю, я многое могу предложить теннису. Очень бы хотелось, чтобы однажды у меня появился свой фанклуб, чтобы болельщики ходили смотреть на меня, как на Роджера, потому что у него настоящая армия. Мне нужна такая же.

Хочу чувствовать связь с людьми, хочу быть известным, как хороший теннисист, потому что именно это любят. Они хотят видеть хорошие личности в теннисе», — приводит слова Циципаса New York Times.

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Сегодня, 17 ноября, состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне: Циципас встретится с австрийцем Домиником Тимом. Начало запланировано на 21:00. По личным встречам впереди Тим — 4:2.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта, Стефанос Циципас.
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