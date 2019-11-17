Циципас - победитель Итогового турнира 2019

Новости спорта:Циципас победил Тима на тай-брейке и выиграл Итоговый чемпионат ATP.

В финальном матче в Лондоне на О2 Арене Циципас обыграл Доминика Тима.

В финальном матче на Итоговом турнире-2019 в Лондоне Стефанос Циципас из Греции обыграл австрийца Доминика Тима 6:7, 6:2, 7:6.

Первый сет финала на тай-брейке выиграл Доминик Тим - 7:6 (8:6). Во второй партии сильнее оказался Стефанос Циципас - 6:2. В решающем сете снова пришлось играть тай-брейк и на этот раз Циципас ошибался меньше и победил 7:6 (7:4).

Напомним, в полуфиналах Итогового турнира-2019 в Лондоне Циципас обыграл швейцарца Роджера Федерера 6:3, 6:4, а Тим победил Александра Зверева из Германии 7:5, 6:3.