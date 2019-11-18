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Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира

Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
17:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Элина Свитолина хочет возглавить мировой рейтинг.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем отношении к поражениям в профессиональном теннисе, а также обозначила цели на следующий сезон. Украинка уверенна в том, что ей по силам стать первой ракеткой мира.

«Для меня важны как победы, так и поражения: они имеют свои плюсы и минусы. Разумеется, я с самого детства тяжело переношу фиаско. Моей целью всегда была только победа. Но именно благодаря поражениям я четко вижу, над чем мне еще предстоит работать, что нужно улучшить в своей игре», — говорит спортсменка.

«Я считаю, что очень важно уделять внимание детскому спорту. В Украине достаточное количество юных талантов, которые нуждаются в поддержке и развитии. Необходимо также обратить должное внимание на развитие современной спортивной инфраструктуры.

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Всеми этими вопросами будет заниматься Фонд Элины Свитолиной, который я основала. Мы планируем открывать обучающие программы для детей, назначать стипендии для юных теннисистов и поддерживать их на международных соревнованиях. Мне очень хочется сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины, а не только из крупных городов».

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Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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