Федерер рассказал о своей мотивации в теннисе

Новости спорта:Швейцарец рад обходиться без травм в последнее время.

Многократный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер на пресс-конференции перед выставочным матчем с немцем Александром Зверевым упомянул тему своего возраста и заявил, что доволен своим самочувствием.

«Я думал, что буду играть долгое время, но в 2004 году я ожидал, что буду соревноваться максимум до 35 или 36 лет.

Но сейчас я в другом измерении. Я не думал, что буду играть в 38 или 39, но вот я здесь. И я счастлив, что сейчас нет травм.

Если честно, я доволен тем, как себя чувствую и чего добился. В последние два года я отлично себя чувствую в физическом плане. Я не планирую выходить на корт и просто играть в теннис. Я хочу получать удовольствие и чего-то добиваться», – цитирует Федерера efe.com.

Напомним, что в итоговом турнире ATP швейцарец выбыл на стадии полуфинала. Грек Циципас одолел его со счетом 6:3, 6:4.