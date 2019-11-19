Беккер рассказал о большой проблеме Федерера

Новости спорта:Беккер заявляет, что Федереру теперь требуется больше времени на восстановление, это проблема.

Бывшая первая ракетка мира шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер считает, что швейцарец Роджер Федерер начинает испытывать проблемы, связанные с возрастом. Швейцарский теннисист завершил сезон третьим в рейтинге ATP.

«Проблема возраста заключается в восстановлении. Можно провести великолепный матч, как это делал Федерер, у него было много отличных матчей, но теперь на восстановление требуется больше времени. Оно уходит и на обретение мотивации.

Нелегко найти искру и энергию, чтобы сделать очередной шаг. В этом и заключается проблема», — цитирует Беккера BBC.

Федерер завершил сезон участием в Итоговом чемпионате ATP. Там он дошёл до полуфинала, но уступил будущему победителю Стефаносу Циципасу.