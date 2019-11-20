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Монфис рассказал, как Свитолина помогает ему готовиться к матчам

Монфис рассказал, как Свитолина помогает ему готовиться к матчам
15:24 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Гаэль Монфис рассказал о своих отношениях с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своих отношениях с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«У нас разные точки зрения, но хорошо то, что мы прилагаем усилия, чтобы быть вместе.

У спортсменов высокого уровня жизнь не такая, как у других людей. Когда вы с кем-то, кто не играет в теннис, вы не чувствуете себя комфортно, потому что нам нужна жизнь, в которой мы должны быть более эгоистичными, иметь одинаковые цели.

Когда вы встречаетесь с девушкой, которая не играет в теннис, она, например, хочет выпить чашечку кофе в Нью-Йорке, и это нормально. Но мы с Элиной спокойны и просто смотрим Netflix. За день до матча я бываю немного напряжен, рассказываю ей о своем плане на игру. Очевидно, время от времени мы даем друг другу советы.

Когда мы выходим на разминку, она говорит мне, в каком состоянии я нахожусь», – сказал Молфис

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Новости тенниса.
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