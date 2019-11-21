Надаль раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса

Новости спорта:Рафаэль Надаль выразил недовольство в связи с изменением формата Кубка Дэвиса.

Многократный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль выразил недовольство в связи с изменением формата Кубка Дэвиса.

«Мы начинаем последнюю игру в 0:45 и это усложняет ситуацию для нас и зрителей, которые работают следующим утром.

И мы, игроки, когда заканчиваем в 2 часа ночи, в связи с адреналином не спим до 4:30. А на следующий день мы снова играем», – приводит слова Надаля lequipe.fr.

Напомним, что Надаль завершил сезон на 1-й строчке рейтинга ATP. Рафаэль вернул себе лидерство в мировом рейтинге в ноябре впервые после того, как в ноябре прошлого года уступил его сербу Джоковичу.