Сборная Канады стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса

Новости спорта:И получила прямую путевку в следующий розыгрыш турнира.

Сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса после победы в трех матчах над командой Австралии.

Команды стартовали с победы канадца Вашека Поспишила над Джоном Миллманом, а в следующем матче паритет восстановил Алекс де Минаур, обыгравший Дениса Шаповалова в трех сетах.

Судьбу дуэли решила парная встреча Поспишила и Шаповалова с австралийским дуэтом Джордана Томпсона и Джона Пирса, в которой канадцы взяли обе парти со счетом 6:4.

Канада стала первым полуфиналистом нового розыгрыша Кубка Дэвиса. Напомним, все полуфиналисты нынешнего года автоматически получат путевки в следующий розыгрыш турнира.

Кубок Дэвиса. 1/4 финала

Джон Миллман (Австралия) — Вашек Поспишил (Канада) 0:2 (6:7, 4:6)

Алекс де Минаур (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада) 2:1 (3:6, 6:3, 7:5)

Джордан Томпсон / Джон Пирс (Австралия) — Вашек Поспишил / Денис Шаповалов (Канада) 0:2 (4:6, 4:6)