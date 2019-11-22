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"Не очень": Свитолина оценила прошлый сезон и отношения с Монфисом

"Не очень": Свитолина оценила прошлый сезон и отношения с Монфисом
13:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги минувшего сезона.

Элина Свитолина подвела итоги минувшего сезона и рассказала об отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Шестая позиция в рейтинге, конечно, лучше, чем десятая, но хотелось бы большего. Я всегда прогрессировала, но прошлый год закончила четвертой, сейчас — шестой. Так что сезон не очень для меня», — рассказала первая ракетка Украины во время встречи с прессой.

«Тренировки с Гаэлем? Мне кажется, сейчас лучше реагирую на силовые удары. К примеру, на US Open выиграла у четырех теннисисток, которые делают ставку на силовую манеру игры. А что-то перенять? У него все настолько натурально и естественно, что вряд ли это получится сделать».

Свитолина попробовала себя в роли телеведущей

«Мы тренируемся вместе довольно много, но называть его еще и спарринг-партнером? Зачем ему статус понижать (смеется). Гаэлю в Украине очень понравилось. Особенно еда. Он первый раз попробовал борщ. Для нас готовил Евгений Клопотенко, и здорово, что мы попробовали традиционные украинские блюда. В Киеве погуляли по Крещатику, а дальше уехали в Одессу».

В нынешнем году Свитолина не выиграла ни одного титула WTA и однажды дошла до финала — в ноябре на Итоговом турнире в Шэньчжэне.

Также Элина в течение сезона обновила свои рекорды на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, в обоих случаях впервые в карьере дойдя до полуфинала.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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