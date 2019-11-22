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Не деньги: Свитолина рассказала о своей главной мотивации в теннисе

Не деньги: Свитолина рассказала о своей главной мотивации в теннисе
13:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Первая ракетка Украины рассказала о своих чувствах, когда выходит на корт.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о прошедшем сезоне. По ее словам, она расстроена из-за того, что не выигрывала трофеев, но хорошие результаты на турнирах Большого шлема дали ей уверенность.

«Для меня важны результаты. Мотивация денежная присутствует, но главная мотивация – титулы. В этом году взять титулы не получилось, и эта расстраивает. Были хорошие результаты на Шлемах, которые придали мне уверенности, особенно после травмы, полученной в феврале. Но лучшая мотивация – титулы», — сказала Свитолина на пресс-конференции в Киеве.

«Также положительную роль играют люди, которые меня окружают. Плюс, стараюсь найти что-то новое. Смотрю много разных видео-проектов. Читаю книги».

"Не очень": Свитолина оценила прошлый сезон и отношения с Монфисом

«Реакция Монфиса на то, что я встала на его защиту в социальных сетях? Мы не говорили много об этом. Так все получилось спонтанно. Болельщик как-то неправильно рассудил. На мой взгляд, это было неверным. Потому и моя реакция была такой».

«Я не замечаю его присутствие на матчах. Конечно, поддержка важна, но когда выхожу на корт, вообще не задумываюсь об этом. Поскольку мы вдвоем в топ-10, то играем только большие турниры, которые сейчас у мужчин и женщин проходят в одном месте».

Операция Лопатецкой? Увидела пост в интернете, прочитала, что у ее семьи есть финансовые проблемы для оплаты операции. Я могу помочь и у меня есть возможности, почему бы не сделать это. Плюс я знаю, что она очень перспективная девочка, а таланты нужно поддерживать. Поэтому никаких других мыслей, кроме желания помочь, не было».

Свитолина не выиграла титулов в прошлом сезоне, а единственным ее финальным поединком стала игра Итогового турнира-2019, где она уступила Эшли Барти. Это позволило украинке получить номинацию на звание лучшей теннисистки октября по версии WTA.

По итогам минувшего сезона украинка, занимающая шестое место в рейтинге WTA, стала пятой по общему числу призовых.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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