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Украинская теннисистка номинированная на престижную награду WTA

Украинская теннисистка номинированная на престижную награду WTA
15:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Даяна Ястремская номинирована на приз Лучший новичок.

Представительница Украины 19-летняя Даяна Ястремская включена в список претенденток на почетный приз WTA Player Awards в номинации Лучший новичок сезона.

Конкуренцию второй ракетке Украины составит канадка Бьянка Андрееску, теннисистка с США Кори Гауфф, чешка Каролина Мухова, юная полька Ига Швентек и представительница Казахстана Елена Рыбакина. 

Этот сезон вышел для Ястремской очень удачным. Благодаря успешной игре она поднялась на 22-ю строчку мирового рейтинга и выиграла два титула.

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Стоит отметить, что Бьянка Андрееску включена также в номинацию Игрок сезона. 

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Новости спорта, Новости тенниса, Женский теннис, Даяна Ястремская.
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