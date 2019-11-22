Украинская теннисистка номинированная на престижную награду WTA

Новости спорта:Даяна Ястремская номинирована на приз Лучший новичок.

Представительница Украины 19-летняя Даяна Ястремская включена в список претенденток на почетный приз WTA Player Awards в номинации Лучший новичок сезона.

Конкуренцию второй ракетке Украины составит канадка Бьянка Андрееску, теннисистка с США Кори Гауфф, чешка Каролина Мухова, юная полька Ига Швентек и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Этот сезон вышел для Ястремской очень удачным. Благодаря успешной игре она поднялась на 22-ю строчку мирового рейтинга и выиграла два титула.

Стоит отметить, что Бьянка Андрееску включена также в номинацию Игрок сезона.