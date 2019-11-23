Федерер - Зверев: матч в Колумбии отменен из-за протестов

Новости спорта:Роджер Федерер и Александр Зверев не сыграли запланированный выставочный поединок в Боготе

Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев не сыграли запланированный выставочный поединок в Боготе (Колумбия) из-за протестов против правительства.

«Мне очень жаль людей в Боготе. Из-за сегодняшнего комендантского часа, к сожалению, мы не сыграем матч, который я так долго ждал», — написал в твиттере Федерер.

В рамках выставочного турне Федерер и Зверев сыграют 23 ноября в Мексике, а поединок пройдет на крупнейшем в мире стадионе для корриды.

В Колумбии сотни тысяч демонстрантов протестуют против социального неравенства, коррупции и притеснений в отношении коренных народов страны. Протесты переросли в беспорядки и был введен комендантский час.