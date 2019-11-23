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Кто из детей Федерера интересуется спортом

Кто из детей Федерера интересуется спортом
15:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:У спортсмена с супругой четверо детей.

Известный швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер заявил, что лишь один из его детей интересуется спортом.

“Я готов всегда поддерживать своих детей, несмотря на то, что в спорте их, скорее всего не будет.

У cпорта великая сила, ты учишься проигрывать, побеждать, учишься терпению.

Хотя я всегда мечтал, чтобы мои дети стали спортсменами. Однако, лишь один сын проявляет интерес к моему виду деятельности”, - признался теннисист в интервью Tennis World USA.

У Федерера и его супруги Мирки две пары близнецов. Первые родились в 2009, вторые – в 2014.

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Напомним, в полуфинале Итогового турнира АТР Федерер уступил Циципасу.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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