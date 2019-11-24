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Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)

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Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Испанцы только на тай-брейках в парном матче обыграли британцев.

Сборная Испании по теннису стала вторым финалистом Кубка Дэвиса. В Мадриде в полуфинальном противостоянии испанцы одержали победу над британцами 2:1.

В одиночном разряде сначала Кайл Эдмунд обыграл Фелисиано Лопеса - 6:3, 7:6. А потом счет в матче сравнял Рафаэль Надаль, победивший Дэниэла Эванса - 6:4, 6:0.

Судьба путевки в финал решалась в матче парного разряда. Надаль и Лопес принесли победу сборной Испании, обыграв Джейми Маррея и Нила Скупски - 7:6, 7:6.

В финале Кубка Дэвиса испанцы встретятся со сборной Канады, которая ранее обыграла Россию.

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Теннис, Кубок Дэвиса, Новости тенниса, Сборная Испании по теннису.
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