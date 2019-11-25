Испания завоевала Кубок Дэвиса, обыграв Канаду в финале

Новости спорта:Рафаэль Надаль обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в финальном матче Кубка Дэвиса.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в финальном матче Кубка Дэвиса.

Данная победа принесла трофей испанской национальной команде. До этого Роберто Баутиста-Агут также справился с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Отметим, что поединок Надаль-Шаповалов окончен со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Поединок продолжался 1 час и 57 минут. Испанец выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6, а канадец четырежды подал навылет, сделал 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале испанцы переиграли Великобританию, а канадцы одолели россиян. Это первый титул для сборной Испании с 2011 года, а в прошлом году трофей взяла Хорватия.