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Федерер - о сравнении с Месси и Олимпиаде-2020

Федерер - о сравнении с Месси и Олимпиаде-2020
15:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал сравнения его с Месси.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер ответил на вопрос о том, согласен ли он с теми, которые сравнивает его с аргентинским футболистом Лионелем Месси, а испанца Надаля — с португальцем Криштиану Роналду.

«Мне задавали этот вопрос много раз. Слышал, что я как Месси, а Надаль как Криштиану, но я не знаю почему. Оба игрока невероятны. Они оба добились больших успехов в футболе. Люди говорят, что я больше похож на Месси, но я даже не знаю", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Роджер также рассказал, какое значение для него может иметь победа на Олимпиаде-2020 в Токио.

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«Люди всегда думают, что для того, чтобы быть успешным, вы должны выиграть всё, а если некоторых титулов у тебя нет, то твоя карьера была неполноценной. Я не согласен с этим, у меня была потрясающая карьера. Иногда не всё зависело от меня, иногда мне не везло. Я просто выкладывался по полной. Если бы я выиграл золотую олимпийскую медаль, это было бы невероятно!» — сказал Федерер.

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Лионель Месси, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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