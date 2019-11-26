Федерер нацелился на золото Олимпийских игр в Токио

Новости спорта:Роджер Федерер поделился мыслями о грядущей Олимпиаде в Токио.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мыслями о грядущей Олимпиаде в Токио.

«Люди всегда думают, что для того, чтобы быть успешным, вы должны выиграть все и если каких-то титулов у тебя нет, то твоя карьера была неполноценной.

Я не согласен с этим, у меня была потрясающая карьера. Иногда не все зависело от меня, иногда просто не подфартило.

Я просто выкладывался по полной. Если бы я выиграл золотую олимпийскую медаль, это было бы невероятно», – приводит слова Федерера Tennis World USA.

Многократный чемпион турниров Большого Шлема является чемпионом Олимпийских игр в парном разряде. В Лодноне он также завоевал личное серебро, уступив в финале Энди Маррею.

Напомним, что нынешний сезон Федерер завершил на третьей строчке рейтинга ATP. Впереди него только испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.