Скачать
Вторник, 26.11.2019
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA
В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA

Федерер нацелился на золото Олимпийских игр в Токио

Федерер нацелился на золото Олимпийских игр в Токио
09:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер поделился мыслями о грядущей Олимпиаде в Токио.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мыслями о грядущей Олимпиаде в Токио.

«Люди всегда думают, что для того, чтобы быть успешным, вы должны выиграть все и если каких-то титулов у тебя нет, то твоя карьера была неполноценной.

Я не согласен с этим, у меня была потрясающая карьера. Иногда не все зависело от меня, иногда просто не подфартило.

Я просто выкладывался по полной. Если бы я выиграл золотую олимпийскую медаль, это было бы невероятно», – приводит слова Федерера Tennis World USA.

Лучшая теннисистка года: WTA назвала список претенденток

Многократный чемпион турниров Большого Шлема является чемпионом Олимпийских игр в парном разряде. В Лодноне он также завоевал личное серебро, уступив в финале Энди Маррею.

Напомним, что нынешний сезон Федерер завершил на третьей строчке рейтинга ATP. Впереди него только испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
02 Золотой мяч получил нового обладателя
03 Арум считает, что Уайлдера очень легко победить
04 Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
05 "Уезжай в Барсу!": как фанаты Реала встречали Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь