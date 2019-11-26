Надаль попал в уникальный рейтинг ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль начал 200-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Таким образом он присоединился к элитному клубу игроков, в который вхожи лишь 6 человек. Среди них — Роджер Федерер и Новак Джокович.
Поскольку Надаль закончит год в статусе лидера мирового рейтинга, он увеличит количество недель на вершине мировой классификации до 206-ти.
Топ-6 рейтинга:
Роджер Федерер (310)
Пит Сампрас (286)
Новак Джокович (275)
Иван Лендл (270)
Джимми Коннорс (268)
Рафаэль Надаль (200).
Напомним, что ранее Надаль помог сборной Испании одержать победу в финале Кубка Дэвиса со счетом 2:0.
Для Испании этот титул стал 6-м в истории. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2000, 2004, 2008, 2009, 2011.