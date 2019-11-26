Надаль попал в уникальный рейтинг ATP

Новости спорта:Рафаэль Надаль начал 200-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль начал 200-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Таким образом он присоединился к элитному клубу игроков, в который вхожи лишь 6 человек. Среди них — Роджер Федерер и Новак Джокович.

Поскольку Надаль закончит год в статусе лидера мирового рейтинга, он увеличит количество недель на вершине мировой классификации до 206-ти.

Топ-6 рейтинга:

Роджер Федерер (310)

Пит Сампрас (286)

Новак Джокович (275)

Иван Лендл (270)

Джимми Коннорс (268)

Рафаэль Надаль (200).

Напомним, что ранее Надаль помог сборной Испании одержать победу в финале Кубка Дэвиса со счетом 2:0.

Для Испании этот титул стал 6-м в истории. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2000, 2004, 2008, 2009, 2011.