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Долгожданное возвращение: Долгополов заявился на турнир в Дохе

Долгожданное возвращение: Долгополов заявился на турнир в Дохе
07:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Долгополов выступит на турнире ATP в Дохе

Украинский теннисист Александр Долгополов выступит на турнире ATP в Дохе, сообщает журналист Михал Самульски в Twitter. Украинец сыграет в основной сетке соревнований по защищенному рейтингу.

Для Долгополова это будет первый турнир за полтора года. В последний раз он играл на профессиональном уровне в мае прошлого года на турнире в Риме.

В июне Долгополов сообщал о новых проблемах после первой операции на кисти. В начале июля Александр перенес вторую операцию и начал подготовку к возвращению в Тур в 2020 году.

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Долгополов выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в мировом рейтинге. На счету уроженца Киева три победы на турнирах ATP.

Турнир в Дохе пройдет с 6 по 11 января.

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Александр Долгополов, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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