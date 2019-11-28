Долгожданное возвращение: Долгополов заявился на турнир в Дохе

Новости спорта:Александр Долгополов выступит на турнире ATP в Дохе

Украинский теннисист Александр Долгополов выступит на турнире ATP в Дохе, сообщает журналист Михал Самульски в Twitter. Украинец сыграет в основной сетке соревнований по защищенному рейтингу.

Для Долгополова это будет первый турнир за полтора года. В последний раз он играл на профессиональном уровне в мае прошлого года на турнире в Риме.

В июне Долгополов сообщал о новых проблемах после первой операции на кисти. В начале июля Александр перенес вторую операцию и начал подготовку к возвращению в Тур в 2020 году.

Долгополов выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в мировом рейтинге. На счету уроженца Киева три победы на турнирах ATP.

Турнир в Дохе пройдет с 6 по 11 января.