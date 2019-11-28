Цуренко возвращается на корт: где сыграет украинка

Новости спорта:еся Цуренко заявилась на турнир WTA в китайском Шэньчжэне

Леся Цуренко заявилась на турнир WTA в китайском Шэньчжэне, сообщает портал btu.org.ua.

Соревнования с призовым фондом более 650 тысяч долларов пройдут 4-11 января следующего года.

На турнире, помимо третьей ракетки Украины, также сыграют Арина Соболенко, Белинда Бенчич и бывший лидер мирового рейтинга Гарбинье Мугуруса, помимо прочих.

В декабре Цуренко также планирует сыграть на турнире ITF в Дубае, который станет для Леси первым с августа. Долгое время она пропустила из-за травмы локтя.

Из-за продолжительного отсутствия украинка опустилась на 72-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации, хотя начинала год на 24-й позиции.