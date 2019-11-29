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"Если бы Надаль перестал играть": тренер Федерера рассказал о мотивации легенды

"Если бы Надаль перестал играть": тренер Федерера рассказал о мотивации легенды
10:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Теннисисты из Большой тройки мотивируют друг друга.

Тренер Роджера Федерера Франциско Ройг рассказал о влиянии теннисистов Большой тройки друг на друга.

«Игроки из Большой тройки вынуждают друг друга двигаться вперед, это точно. Если бы Рафа перестал играть, Федерер уже давно закончил бы карьеру.

Между ними идет битва за то, кто выиграет больше мэйджоров, и не только за это. Я был на Мальорке, где Рафа тренировался после свадьбы в преддверии Итогового чемпионата ATP.

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Просто невероятно, как спустя 15 лет этот парень остается столь сильным, увлеченным и заинтересованным в игре», – приводит слова Ройга Punto de Break.

Напомним, что следующий сезон у мужчин старует 6 января 2020 года. Теннисисты начнут игровой год в Брисбене (Австралия).

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса, Франциско Ройг.
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