Феррер: Надаль - супергерой, он продолжает прогрессировать

Новости спорта:Давид Феррер высказался касательно первой ракетке мира испанца Рафаэля Надаля.

Финалист Ролан Гаррос и Итогового турнира АТР Давид Феррер высказался касательно первой ракетке мира испанца Рафаэля Надаля, выразив восхищение своим соотечественником.

"Надаль - невероятный. Он закончил сезон на первой строчке, показывая невероятную игру и победив во всех играх на Кубке Дэвиса.

Возможно, это был его лучший сезон в карьере. Однако дело в том, что Надаль все еще прогрессирует. Он супергерой. Рафа, Федерер и Джокович - особенные. Я рад, что они до сих пор на таком уровне", - цитирует испанца Sky Sports.

Напомним, что Надаль в течение 2019 года завоевал Роланг Гаррос, Открытый чемпионат США, а также Кубок Дэвиса с национальной командой Испании.