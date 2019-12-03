Именитая теннисистка совершила каминг-аут

Новости спорта:Экс-шестая ракетка мира Суарес-Наварро сделала каминг-аут.

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро в своем инстаграме сделала каминг-аут, признавшись в отношениях с девушкой.

«Живите с тем, кто дает вам жизнь», — написала испанка под фото со своей партнершой, физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.

Наивысшими достижением в карьере Карлы Суарес-Наварро можно считать неоднократные выходы в четвертьфинал турниров серии Большого шлема, но она ни разу не добиралась до полуфинальной стадии.

В 2019 году теннисистка дошла до 1/8 финала на Уимблдоне, но уступила будущей финалистке турнира Серене Уильямс.