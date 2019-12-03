Скачать
Вторник, 03.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)
Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора

Именитая теннисистка совершила каминг-аут

Именитая теннисистка совершила каминг-аут
15:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-шестая ракетка мира Суарес-Наварро сделала каминг-аут.

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро в своем инстаграме сделала каминг-аут, признавшись в отношениях с девушкой.

«Живите с тем, кто дает вам жизнь», — написала испанка под фото со своей партнершой, физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Vive la vida con quién te dé vida @martarf_10 #amistad #bettertogether

Публикация от Carla Suárez Navarro (@carlasuareznava)

Наивысшими достижением в карьере Карлы Суарес-Наварро можно считать неоднократные выходы в четвертьфинал турниров серии Большого шлема, но она ни разу не добиралась до полуфинальной стадии.

В 2019 году теннисистка дошла до 1/8 финала на Уимблдоне, но уступила будущей финалистке турнира Серене Уильямс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Карла Суарес-Наварро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
02 "Не ожидал такого": Модрич раскритиковал Роналду
03 Роналду не будет присутствовать на церемонии "Золотого мяча"
04 Названо имя лучшего украинского футболиста, выступающего за границей
05 Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь