Скачать
Среда, 04.12.2019
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
Гвардиола опозорился на пресс-конференции (Видео)
Гвардиола опозорился на пресс-конференции (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)

Свитолина: Самое важное - это высыпаться и стараться пить как можно больше воды

Свитолина: Самое важное - это высыпаться и стараться пить как можно больше воды
16:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинская теннисистка – об изменениях в своей игре и советах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как она улучшает свои физические кондиции.

«Определенно, два года назад я была достаточно сильной, но в другом плане.

У меня сейчас немного иной стиль игры. Моя подача стала лучше, я подаю сильнее. Думаю, в середине сезона было некоторое напряжение, пока я боролась с травмой.

Теперь я возвращаюсь, играю лучше, двигаюсь лучше. Это огромный шаг для меня, для моей уверенности, моей физической подготовки. Мне потребуется время в сезоне, чтобы выздороветь и укрепить ноги. Это будет приоритетной задачей в межсезонье.

Свитолина рассказала об отношениях с Монфисом

Я думаю, что самое важное - это высыпаться, стараться пить как можно больше воды. Иногда стараюсь больше бодрствовать, стараюсь бороться с сонливостью. Например, пойти в спортзал. Это одна из вещей, которая помогает пробудить организм», – сказала Свитолина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
02 У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
03 Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
04 Холифилд оценил перспективы Усика в хэвивейте
05 Зидан поставил ультиматум руководству Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь