Свитолина: Самое важное - это высыпаться и стараться пить как можно больше воды

Новости спорта:Украинская теннисистка – об изменениях в своей игре и советах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как она улучшает свои физические кондиции.

«Определенно, два года назад я была достаточно сильной, но в другом плане.

У меня сейчас немного иной стиль игры. Моя подача стала лучше, я подаю сильнее. Думаю, в середине сезона было некоторое напряжение, пока я боролась с травмой.

Теперь я возвращаюсь, играю лучше, двигаюсь лучше. Это огромный шаг для меня, для моей уверенности, моей физической подготовки. Мне потребуется время в сезоне, чтобы выздороветь и укрепить ноги. Это будет приоритетной задачей в межсезонье.

Я думаю, что самое важное - это высыпаться, стараться пить как можно больше воды. Иногда стараюсь больше бодрствовать, стараюсь бороться с сонливостью. Например, пойти в спортзал. Это одна из вещей, которая помогает пробудить организм», – сказала Свитолина.