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Долгополов перенес еще одну операцию: возвращение на корт откладывается

Долгополов перенес еще одну операцию: возвращение на корт откладывается
08:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Долгополов перенес операцию на ноге и отложил возвращение в Тур.

Украинский теннисист Александр Долгополов перенес операцию на ноге и отложил возвращение в Тур. На восстановление украинцу понадобится несколько недель.

«Все прошло успешно, 2 недели костылей, на корт через 4-5 недель. Думаю, возвращение придется немного отложить, посмотрим на сколько», — написал Долгополов в соцсетях.

Украинец был заявлен в основную сетку соревнований в Дохе. Турнир пройдет с 6 по 11 января. В последний раз Долгополов играл на профессиональном уровне в мае прошлого года на турнире в Риме.

В июне Долгополов сообщал о новых проблемах после первой операции на кисти. В начале июля Александр перенес вторую операцию и начал подготовку к возвращению в Тур в 2020 году.

Долгополов выступает на высшем уровне с 2006 года, а в 2012 году даже занимал 13-е место в мировом рейтинге. На счету уроженца Киева три победы на турнирах ATP.

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Александр Долгополов, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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