Именитый теннисист обвинен в изнасиловании

Новости спорта:Швейцарский теннисист Ив Аллегро попал в сексуальный скандал.

Известный швейцарский теннисист, бывший партнер Роджера Федерера Ив Аллегро попал в сексуальный скандал.

Как сообщает Tennis World USA, пять лет назад в Таллине Аллегро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провел ночь с бывшей теннисисткой.

Проснувшись девушка, которая также была пьяна, обнаружила на своем теле множество синяков и разорванную одежду.

Вспомнив, что Ив принуждал ее к сексуальному контакту, девушка обратилась в суд, заседание которого пройдет 9 декабря.

Стоит отметить, что во времена карьеры, Ив в тандеме с Роджером выиграл два турнира (в Вене и в Галле).