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Пятница, 06.12.2019
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Именитый теннисист обвинен в изнасиловании

Именитый теннисист обвинен в изнасиловании
08:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Швейцарский теннисист Ив Аллегро попал в сексуальный скандал.

Известный швейцарский теннисист, бывший партнер Роджера Федерера Ив Аллегро попал в сексуальный скандал.

Как сообщает Tennis World USA, пять лет назад в Таллине Аллегро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провел ночь с бывшей теннисисткой.

Проснувшись девушка, которая также была пьяна, обнаружила на своем теле множество синяков и разорванную одежду.

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Вспомнив, что Ив принуждал ее к сексуальному контакту, девушка обратилась в суд, заседание которого пройдет 9 декабря.

Стоит отметить, что во времена карьеры, Ив в тандеме с Роджером выиграл два турнира (в Вене и в Галле).

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Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Ив Аллегро.
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