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Монеты с изображением Федерера распроданы в кротчайшие сроки

Монеты с изображением Федерера распроданы в кротчайшие сроки
13:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Серебряные юбилейные монеты с изображением Федерера, выпущенные в количестве 33 тысячи, были распроданы за 3 дня.

Серебряные юбилейные монеты с изображением Федерера, выпущенные в количестве 33 тысячи, были распроданы за 3 дня. Планировалось, что первая часть тиража будет доступна для бронирования до 19 декабря, однако 20-франковые монеты закончились уже 5 декабря, сообщается на фан-странице Федерера в Twitter.

Оставшиеся 22 тысячи монет из первого тиража поступят в продажу 23 января, однако монетный двор может начеканить большее количество монет в связи с повышенным интересом.

Также, на май 2020 года запланирован выпуск золотой монеты с изображением многократного чемпиона турниров Большого шлема. Достоинство золотой монеты – 50 франков.

Ранее сообщалось, что Федерер стал первым человеком в Швейцарии, который удостоился чести быть изображенным на монете при жизни.

Напомним, что новый теннисный сезон стартует 6 января. Мужчины сыграют на турнире в Брисбене.

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Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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