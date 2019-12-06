Известная теннисистка завершит карьеру после Australian Open

Новости спорта:Опытная датская теннисистка вскоре завершит карьеру

Датская теннисистка Каролин Возняцки завершит профессиональную карьеру после предстоящего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. На данный момент ей 29 лет.

«Я завершаю карьеру после Australian Open в январе. Это никак не связано с моим состоянием здоровья, я не прощаюсь. Буду и дальше делиться с вами новостями о своем захватывающем путешествии», — написала Возняцки в своем инстаграме.

В своей карьере Каролин Возняцки удалось находиться на первом месте рейтинга WTA 71 неделю, среди турниров серии Большого шлема она выиграла чемпионат Австралии в 2018 году.

Также на счету датчанки выигрыш Итогового турнира, 30 титулов WTA и участие на трех Олимпийских играх.

В данный момент Возняцки находится на 37 месте рейтинга. Australian Open 2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.