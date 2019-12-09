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Экс-первая ракетка мира раздумывает над завершением карьеры

Экс-первая ракетка мира раздумывает над завершением карьеры
09:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки собирается в ближайшее время завязать с теннисом.

Отец Каролин Возняцки Петр Возняцки рассказал, что теннисистка приняла решение о завершении карьеры полгода назад и он способствовал этому выбору.

«Мы обсуждали этот вопрос месяцами. Решение было принято еще полгода назад. Когда она боролась с ревматоидным артритом, мы постоянно говорили, какие у нее могут быть результаты, если она вернется в спорт.

У нас всегда были сомнения и неопределенность. Никогда не знаешь, что дальше будет. Я сказал ей: «Тебе уже 29 лет, у тебя есть своя семья. Теперь тебе стоит завершить карьеру».

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Последний матч Каролин в Австралии будет очень эмоциональным. Этот день будет особенным и для меня. Я хочу выразить благодарность всем тренерам и людям, которые нам помогали. Каролин должна гордиться своей карьерой. Я горжусь», — цитирует отца Возняцки Ekstra Bladet.

Возняцки является победительницей Australian Open (2018), финалисткой двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (USA Open 2009 и 2014) и 33 турниров WTA.

В данный момент Возняцки находится на 37 месте рейтинга WTA. Australian Open 2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.

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Каролина Возняцки, WTA, Теннис, Новости тенниса, Петр Возняцки.
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