Экс-первая ракетка мира раздумывает над завершением карьеры

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки собирается в ближайшее время завязать с теннисом.

Отец Каролин Возняцки Петр Возняцки рассказал, что теннисистка приняла решение о завершении карьеры полгода назад и он способствовал этому выбору.

«Мы обсуждали этот вопрос месяцами. Решение было принято еще полгода назад. Когда она боролась с ревматоидным артритом, мы постоянно говорили, какие у нее могут быть результаты, если она вернется в спорт.

У нас всегда были сомнения и неопределенность. Никогда не знаешь, что дальше будет. Я сказал ей: «Тебе уже 29 лет, у тебя есть своя семья. Теперь тебе стоит завершить карьеру».

Последний матч Каролин в Австралии будет очень эмоциональным. Этот день будет особенным и для меня. Я хочу выразить благодарность всем тренерам и людям, которые нам помогали. Каролин должна гордиться своей карьерой. Я горжусь», — цитирует отца Возняцки Ekstra Bladet.

Возняцки является победительницей Australian Open (2018), финалисткой двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (USA Open 2009 и 2014) и 33 турниров WTA.

В данный момент Возняцки находится на 37 месте рейтинга WTA. Australian Open 2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.