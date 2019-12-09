"Любимое место": Свитолина заинтриговала своих фанатов (Фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит время в Дубае во время межсезонья и не забывает радовать своих подписчиков яркими фотографиями.
«Мое любимое место», – написала Свитолина в инстаграме.
Отметим, что Элина является двукратной победительницей крупного турнира в Дубае (2017 и 2018 годы), который обычно проходит в феврале.
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К примеру, в следующем сезоне соревнования под названием «Dubai Tennis Championships» стартуют 17 февраля, спустя неделю после завершения матчей Кубка Федерации.