"Любимое место": Свитолина заинтриговала своих фанатов (Фото)

Новости спорта:Украинская теннисистка отдыхает в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит время в Дубае во время межсезонья и не забывает радовать своих подписчиков яркими фотографиями.

«Мое любимое место», – написала Свитолина в инстаграме.

Отметим, что Элина является двукратной победительницей крупного турнира в Дубае (2017 и 2018 годы), который обычно проходит в феврале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 8 Дек 2019 в 8:17 PST

К примеру, в следующем сезоне соревнования под названием «Dubai Tennis Championships» стартуют 17 февраля, спустя неделю после завершения матчей Кубка Федерации.