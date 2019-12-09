Украинская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Дубаи

Новости спорта:Анастасия Шошина обыграла в финальном раунде квалификации россиянку.

Представительница Украины провела на корте почти полтора часа, за которые один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки, четыре раза сделала брейк и упустила три гейма на своей подаче.

Анастасия Шошина (Украина) - Виктория Кан (Россия, 10) 4:6, 6:2, 6-3

Шошина впервые выступит в основной сетке турнира ITF с призовым фондом $100,000. До этого крупнейшим турниром ITF для харьковчанки был 80-тысячника в Пуатье в октябре, где она дошла до второго круга. В 2016 году Анастасия дебютировала на уровне WTA, получив wild card на турнире в Катовице.

Напомним, что ранее сегодня в основную сетку Al Habtoor Tennis Challenge пробилась Дарья Снигур.