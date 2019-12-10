Калинина отказалась доиграть стартовый матч на турнире ITF в Дубае

Новости спорта:Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть матч первого круга турнира ITF в Дубае (ОАЭ).

Поединок Ангелина Калинина - Анастасия Потапова (Россия, 8) завершился отказом украинской теннисистки при счете 6:7 (4). Об этом сообщает БТУ.

Калинина провела на корте чуть более часа. Ей удалось сделать первый брейк в девятом гейме и выйти вперед со счетом 5:4, а затем и повести - 6:5, но воспользоваться преимуществом она не сумела.

Турнир Al Habtoor Tennis Challenge (ITF World Tennis Tour) с призовым фондом 100 тыс. долларов продлится в Дубае до 15 декабря. В основной сетке также выступают украинки Анастасия Шошина и Дарья Снигур.