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Калинина отказалась доиграть стартовый матч на турнире ITF в Дубае

Калинина отказалась доиграть стартовый матч на турнире ITF в Дубае
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть матч первого круга турнира ITF в Дубае (ОАЭ).

Поединок Ангелина Калинина - Анастасия Потапова (Россия, 8) завершился отказом украинской теннисистки при счете 6:7 (4). Об этом сообщает БТУ.

Калинина провела на корте чуть более часа. Ей удалось сделать первый брейк в девятом гейме и выйти вперед со счетом 5:4, а затем и повести - 6:5, но воспользоваться преимуществом она не сумела.

В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание

Турнир Al Habtoor Tennis Challenge (ITF World Tennis Tour) с призовым фондом 100 тыс. долларов продлится в Дубае до 15 декабря. В основной сетке также выступают украинки Анастасия Шошина и Дарья Снигур.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Ангелина Калинина, Анастасия Потапова.
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