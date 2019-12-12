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Цуренко начала сотрудничать с новым тренером: видео тренировок

Цуренко начала сотрудничать с новым тренером: видео тренировок
08:56 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская теннисистка Леся Цуренко готовится к сезону под руководством эстонского наставника Сильвера Карьюса.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко начала сотрудничать с новым тренером.

Украинка тренируется перед стартом нового сезона в Международной теннисной академии, где ей помогает эстонский тренер Сильвер Карьюс.

С 2010 по 2012 специалист тренировал эстонскую теннисистку Кайю Канепи.

Видео тренировки:

 
 
 
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Sometimes I hit the net @silverkarjus #tennispractice #tennisdrills #footwork #kyiv #ukraine

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

В данный момент у Цуренко с Карьюсом пробный период, по итогом которого теннисистка примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Свитолина пополнила свою команду новым тренером.

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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