Цуренко начала сотрудничать с новым тренером: видео тренировок

Новости спорта:Украинская теннисистка Леся Цуренко готовится к сезону под руководством эстонского наставника Сильвера Карьюса.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко начала сотрудничать с новым тренером.

Украинка тренируется перед стартом нового сезона в Международной теннисной академии, где ей помогает эстонский тренер Сильвер Карьюс.

С 2010 по 2012 специалист тренировал эстонскую теннисистку Кайю Канепи.

Видео тренировки:

В данный момент у Цуренко с Карьюсом пробный период, по итогом которого теннисистка примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Свитолина пополнила свою команду новым тренером.