Цуренко начала сотрудничать с новым тренером: видео тренировок

Третья ракетка Украины Леся Цуренко начала сотрудничать с новым тренером.
Украинка тренируется перед стартом нового сезона в Международной теннисной академии, где ей помогает эстонский тренер Сильвер Карьюс.
С 2010 по 2012 специалист тренировал эстонскую теннисистку Кайю Канепи.
Видео тренировки:
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Sometimes I hit the net @silverkarjus #tennispractice #tennisdrills #footwork #kyiv #ukraine
В данный момент у Цуренко с Карьюсом пробный период, по итогом которого теннисистка примет решение о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что Свитолина пополнила свою команду новым тренером.