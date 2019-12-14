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Украинский теннисист снялся с Australian Open

Украинский теннисист снялся с Australian Open
13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Долгополов принял решение отказаться от участия в престижном турнире.

Руководство турнира Australian Open объявило, что Александр Долгополов, попавший в основную сетку по "защищенному" рейтингу, решил отказаться от участия.

В последнее время травмы не отпускают украинца. В августе 2018 года ему сделали операцию. которая выбила его на год из строя. Этим летом Долгополов был прооперирован повторно.

Александр не выходит на корт около двух лет, последний раз он принимал участие в Риме ещё в марте 2018 года.

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В 2012 году он был 13-й ракеткой мира, но травмы не позволили достичь большего.

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Александр Долгополов, Новости спорта, Новости тенниса, Australi Open.
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