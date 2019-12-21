Свитолина вошла в ТОП-100 украинцев

Новости спорта:Также в списке есть много других известных спортсменов.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала "Фокус".

Шестая "ракетка" мира Элина Свитолина заняла в этом рейтинге 87 позицию. Об этом сообщает Focus.ua.

Среди спортсменов в список 100 самых влиятельных украинцев также вошли тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко (59 место), дзюдоистка Дарья Белодед (73), боксеры Александр Усик (76) и Василий Ломаченко (79), фехтовальщица Ольга Харлан (88) и гимнаст Олег Верняев (94).

Напомним, Элина Свитолина начнет 2020 год выступлением на турнире WTA Premier в Брисбене (Австралия), который стартует 6 января. Также первая “ракетка” Украины вошла в состав участниц основной сетки австралийского "мейджора", первого в новом сезоне турнира Grand Slam - Australian Open.