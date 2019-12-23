Без Пуя: известный теннисист из-за травмы пропустит Australian Open

Новости спорта:Australian Open пройдет без полуфиналиста прошлого сезона.

Французский теннисист Люка Пуй сообщил, что из-за повреждения не выступит на Australian Open-2020. 22-я ракетка мира не сумел восстановиться после травмы локтя.

«С 9 октября мы работали над тем, чтобы вернуться к старту следующего года. Мы следовали рекомендациям врачей, но этого было недостаточно.

Я чрезвычайно расстроен и мне грустно от того, что мне придется пропустить начало года. Сейчас моя цель — это быть на 100% в форме как можно скорее», — написал Пуй в Twitter.

Пуй дошел до полуфинала Australian Open-2019, где в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу (0:6, 2:6, 2:6).