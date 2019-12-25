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Надаль: Возможно, до конца моей жизни никто не побьет мой рекорд

Надаль: Возможно, до конца моей жизни никто не побьет мой рекорд
16:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафаэль Надаль прокомментировал свои 12 побед на Открытом чемпионате Франции.

19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль признался, что высоко ценит свои рекордные 12 титулов на Открытом чемпионате Франции.

"Я бы не променял титул победителя „Ролан Гаррос“ на ещё одну победу на Уимблдоне. 12 трофеев в Париже — это нечто особенное.

Если у меня получилось, значит это нормально, другим это тоже под силу. Но нужно понимать, что добиться такого нелегко. Возможно, до конца моей жизни никто не побьёт мой рекорд. Я испытываю особые чувства от победы на "Ролан Гаррос", — приводит слова Надаля Diario de Mallorca.

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В 2019 году Надаль помимо победы на "Ролан Гаррос" завоевал титулы на US Open, в Риме (Италия) и Монреале (Канада). Рафаэль завершит год в статусе первой ракетки мира.

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Рафаэль Надаль, Футбол, Ролан Гаррос, Новости футбола.
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