Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open

Новости спорта:Дарья Лопатецкая получила возможность сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Дарья Лопатецкая получила возможность сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, передает btu.org.ua.

16-летняя теннисистка поднялась в квалификационный список из альтернативного после того, как организаторы турнира удалили из заявочного списка трех обладательниц уайлд-карда.

Ранее стало известно, что в отборе Australian Open также смогут принять участие Катарина Завацкая, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

В свою очередь, в основную сетку соревнований заявлены сразу пять украинок, среди которых две первых ракетки страны Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Предстоящий розыгрыш Australian Open стартует 20 января и продлится до 2 февраля следующего года.