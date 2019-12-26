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Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open

Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open
13:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Дарья Лопатецкая получила возможность сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Дарья Лопатецкая получила возможность сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, передает btu.org.ua.

16-летняя теннисистка поднялась в квалификационный список из альтернативного после того, как организаторы турнира удалили из заявочного списка трех обладательниц уайлд-карда.

Ранее стало известно, что в отборе Australian Open также смогут принять участие Катарина Завацкая, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

В свою очередь, в основную сетку соревнований заявлены сразу пять украинок, среди которых две первых ракетки страны Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Предстоящий розыгрыш Australian Open стартует 20 января и продлится до 2 февраля следующего года.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Дарья Лопатецкая.
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