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Маррей пропустит Australian Open-2020

Маррей пропустит Australian Open-2020
13:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Теннисист Энди Маррей пропустит турнир из-за травмы.

Энди Маррей не выступит на Australian Open-2020, о чем сообщается на официальном сайте турнира.

Причиной этому стала травма паха, полученная игроком в Мадриде минувшей осенью.

"Я очень много работал, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне, и очень жаль, что не смогу сыграть в Австралии в январе.

После последнего Australian Open я вообще не был уверен, что смогу когда-либо играть, но теперь я с нетерпением ждал возвращения в Австралию, хотел показать все, на что способен. И поэтому расстроен еще больше.

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К сожалению, недавно возникли новые трудности, и для того, чтобы перестраховаться, нужно сначала разобраться с ними, прежде чем вновь выходить на корт", - сказал Маррей.

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Теннис, Маррей, Новости тенниса, Australian Open-2020.
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