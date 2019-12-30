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Понедельник, 30.12.2019
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Свитолина: Всегда здорово начинать сезон в Брисбене

Свитолина: Всегда здорово начинать сезон в Брисбене
18:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Главный рецепт победы - показать свой максимум.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала старт нового сезона. Первая ракетка Украины считает, что турнир в Брисбене — идеальное место для оценки своих возможностей перед Australian Open.

«Всегда здорово начинать сезон в Брисбене. Тут очень хорошие болельщики, я одерживала классные победы. Здесь отличный стадион, сильный состав участниц, так что нужно показывать лучшую игру. К тому же, данный турнир даст отличную возможность точно оценить состояние перед Australian Open».

«Соперницы? Разумеется, это Барти. Мы с ней играли несколько раз, и в последний раз я проиграла. Эш провела потрясающий сезон, на ее счету победы в крупных турнирах — вспомните ее победу на Ролан Гаррос. С ней будет очень сложно», — цитирует слова украинки heraldsun.com.

«Сейчас вообще очень много спортсменок показывают классную игру. Со всеми топ-теннисистками всегда сложно, поскольку они отличаются стабильностью. Лучший рецепт борьбы — показывать свой максимум и быть готовой к трудностям».

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Первая ракетка Украины откроет свой сезон на турнире Brisbane International, куда также заявлена вторая ракетка страны Даяна Ястремская. Соревнования WTA в Брисбене стартуют 6 января. В квалификации турнира примет участие Катарина Завацкая.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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