Цуренко рассказала о планах на 2020 год

Новости спорта:Украинка восстанавливалась от травмы локтя.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о прошлом сезоне, а также об ожиданиях и планах на предстоящий. По его словам, она уже практически готова к выступлениям.

«Я уже готова где-то на 90%. Я не отдыхала ни одного дня, продолжала работать. Только когда была в Испании в клинике, то могла некоторые дни отдохнуть. Все это время я нахожусь в хорошей физической форме, но проблемы была в том, что я не могла играть в теннис. Работала больше слева или играла левой рукой. Но сейчас тренируюсь на полную, только нужно добавить в объеме подач. Просто это сейчас для меня самый сложный элемент. Самым болезненным был с самого начала. С задней линии я играю уже спокойно, но с подачей нужно работать», — цитирует Цуренко Xsport.ua со ссылкой на Радио Новое Время.

«Я планирую начать с нового сезона. Все, как обычно, только мне нужно определиться с турниром, на котором лучше играть с моим рейтингом. Ну а дальше все пойдет по стандартной схеме. Единственный вопрос – это рейтинг.

Прошлый сезон был, наверное, самым сложным в моей карьере. Во-первых, у меня еще никогда не было таких травм. Во-вторых, у меня было очень много психологических проблем, связанных с личной жизнью. Но они не позволяли мне нормально играть. Да, этот сезон был самым плохим, но я спокойно могу об этом говорить, потому что сейчас у меня уже положительный настрой, я оставила все это позади и с большим позитивом смотрю на следующий сезон».

Цуренко не играла с августа из-за травмы локтя и опустилась на 73-е место в мировом рейтинге, хотя начинала текущий год на 24-й позиции.

Действующая третья ракетка Украины начнет сезон на турнире в китайском Шэньчжэне в январе.